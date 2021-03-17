النيابة العامة للدولة: 99% نسبة التصرف في القضايا الجزائية والطعون بالنقض

أبوظبي (وام)‏

كشفت النيابة العامة للدولة في تقريرها السنوي لعام 2020 أن الإجراءات التي اتخذتها عن بُعد بلغت 256.626 ‏إجراء، وبلغ عدد التظلمات من مخالفات كوفيد- 19 التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بُعد المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للنيابة العامة 84.253 تظلماً تم دراستها بكل دقة والبت فيها، إما برفضها، أو إلغاء المخالفة، أو تخفيض الغرامة المقررة لها.

وأشارت النيابة العامة في تقريرها، الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إصدارها 6.089‏‏ أمراً جزائياً، واتخاذ إجراءات تنفيذ 71.245 حكماً قضائياً، فيما بلغ عدد قضايا النيابات الكلية 35 ألفاً و815 قضية، وقضايا نيابات الاستئناف 26 ألفاً و652 قضية، وإعداد نيابة النقض مذكرات بالرأي في 1.368 طعناً بالنقض.. وبلغت نسبة التصرف في القضايا المذكورة عام 2020 99%، ما يؤكد سعيها لتحقيق الريادة فيما تؤديه من أعمال.

ونوهت النيابة العامة للدولة إلى تنفيذ 93.639 طلباً مقدماً إلكترونياً عام 2020، وإجراء7.489 تحقيقاً عن بُعد.