شباب شرطة دبي يقودون مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل

دبي (الاتحاد)

قادت العناصر الشابة في شرطة دبي، مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل للقوة، والهادف إلى وضع مبادرات استراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، تواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.

وتمكنت العناصر الشابة في شرطة دبي من قيادة كافة «مراحل تنفيذ التحديث الاستراتيجي» بنجاح بالتعاون مع الإدارة العامة للتميز والريادة، وتضمنت هذه المراحل، مرحلة «مدخلات التحديث»، ثم «مرحلة التجميع والمراجعة للمبادرات والمشاريع»، ثم «مرحلة الخلوة»، تمهيداً إلى إدراج المبادرات في نظام «إدارة المبادرات والمشاريع».

كما وقادت العناصر الشابة أمس، فعالية المرحلة الثانية من خلوة «مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت عنوان «شباب اليوم صناع المستقبل»، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، وشهدها معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعدة القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط والشباب.