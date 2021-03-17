الطقس المتوقع على الدولة غداً الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، بإذن الله، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ستكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند 03:58 والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:33.

في بحر عمان يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند 13:09 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.