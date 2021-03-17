«الصحة»: 161,742 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات ال 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 161,742 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات ال 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,830,369 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 69.06 جرعات لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».