شرطة عجمان تضبط سائقة متهورة تجاوزت قيمة مخالفاتها 247 ألف درهم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية تجاوزت قيمتها 247 ألفاً و490 درهم، معظمها مخالفات ضبطت بواسطة الرادار لتجاوز السرعة المحددة للطريق.

وصرح الرائد راشد حميد بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن دوريات الشرطة رصدت مركبة ارتكب سائقها 414 مخالفة بمعدل أربع مخالفات أسبوعياً على مدار ثلاثة أعوام.

وبالتحري تبين أن المركبة تعود ملكيتها إلى سيدة عربية في الثلاثين من العمر، تراكمت عليها المخالفات المرورية بقيمة 247 ألف و490 درهم، وعلية تم حجز المركبة لحين سداد المبلغ بالكامل، وتبين أن سبب ارتكاب المخالفات الإهمال وعدم الانتباه لسرعه الطريق، وفي حال عدم السداد خلال ستة أشهر سيتم بيع المركبة في المزاد العلني لبيع المركبات، مع قفل الملف المروري مما يترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملة مرورية حتى يتم سداد المبلغ المستحق.

ونوه رئيس قسم المباحث والضبط المروري أن السرعة الزائدة تعتبر أحد أهم أسباب وقوع الحوادث على الطرقات، وتندرج تحت بند المخالفات المشددة، وتصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم/ الساعة إلى فرض غرامة قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى 23 نقطة مرورية لسجل السائق، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 60 كم/الساعة إلى غرامة تصل قيمتها إلى 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.

ودعا الرائد راشد بن هندي سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير والمرور والانتباه للوحات تحديد السرعة لكل طريق، وذلك تجنباً للمخالفات والحوادث المرورية، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.