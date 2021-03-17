نهيان بن مبارك يترأس «أمناء خليفة للنخيل»

أبوظبي ( الاتحاد)

ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الاجتماع السنوي الرابع عشر لمجلس أمناء الجائزة بحضور أعضاء المجلس، حيث أشاد معاليه بالرعاية الكبيرة التي تحظى بها الجائزة من قبل القيادة الرشيدة.

ورحب معاليه بانضمام معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة لملف الأمن الغذائي والمائي، ومعالي شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، كأعضاء جدد بمجلس أمناء الجائزة، وناصر محمد الجسمي بصفته عضواً عن فئة الشباب.

كما أقر مجلس الأمناء الحساب الختامي للجائزة في دورتها الثانية عشرة 2020. وإطلاق دراسة متكاملة للإنجازات والآثار المتعددة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستوى المحلي، والإقليمي والدولي. كما اعتمد معاليه خطة عمل الجائزة للعام 2021 – 2022 داخل الدولة وخارجها، ومن بينها تنظيم المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر بأبوظبي خلال شهر مارس 2022، بالإضافة إلى اعتماد تعديل فئة «المنتجون المتميزون» في قطاع النخيل والتمور إلى فئة أفضل إنتاج وتسويق وتصنيع التمور.