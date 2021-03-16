محمد بن راشد ومحمد بن زايد: «عام الخمسين» أمل للمنطقة والعالم وطموحات تعانق السماء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «عام الخمسين.. عام احتفاء بخمسين عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول.. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة. وأنبل رحلة لبناء الإنسان».

وتابع سموه، عبر «تويتر»: «وهو أيضاً عام استعداد لخمسين قادمة.. خمسين عامرة بالخير.. عميقة في التأثير.. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم».

عام الخمسين .. عام احتفاء بخمسين عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول .. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة .. وأنبل رحلة لبناء الإنسان .. وهو أيضاً عام استعداد لخمسين قادمة .. خمسين عامرة بالخير .. عميقة في التأثير .. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم pic.twitter.com/k3nqqzE4co — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 16, 2021

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «مناسبة #عام_الخمسین.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائية، ونبدأ مرحلة جديدة، تعانق طموحاتنا فيها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وهمتنا وروح التحدي لدينا أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعين، ونمد أيدينا بالخير والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه».