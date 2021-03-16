نهيان بن مبارك: قيم نبيلة

أبوظبي (وام)

أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش عن عظيم تقديره وفخره بفكر وإنجازات وطموحات القيادة الرشيدة، والتي كان لها أبلغ الأثر في تقدم إماراتنا الحبيبة وازدهارها، ووصلت بها إلى هذه المكانة المرموقة على المستويات الإقليمية والدولية.

وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2021 «عام الخمسين»: «إن مسيرة دولة الإمارات في الخمسين سنة، شهدت أروع نموذج إنساني في العصر الحديث الذي يجسد بحق قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ويظهر للعالم أن تحقيق الأمن والازدهار والسلام يمر عبر القيم النبيلة التي قامت عليها دولتنا الحبيبة، بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- وآبائنا المؤسسين، وعلى هذه الرؤية وهذا النهج سارت القيادة الرشيدة مستلهمين الإرادة العظيمة والعزيمة القوية، مستمدين القوة من وحدة أبناء وبنات الإمارات، ووقوفهم خلف قيادتهم صفاً واحداً، يداً بيد، مما جعل المستحيل ممكناً».

وأضاف معاليه: «إن الإمارات فتحت ذراعيها للجميع، وشعر كل من قدم إليها من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان، بالترحاب، وأنه واحد من أبنائها».