أحمد بن حميد النعيمي: إعلان «عام الخمسين» لحظة تاريخية

عجمان (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، 2021 «عام الخمسين» يُعد لحظة تاريخية تدعو أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المقيمين على أرضها للتأمل في قيم الماضي وإنجازاته ورسم مستقبل مشرق نحو مئوية الإمارات 2071.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذا الإعلان يؤكد حرص القيادة الرشيدة وسعيها إلى الحفاظ على الإرث والقيم الإيجابية التي ورّثنا إياها آباؤنا المؤسسون، ويمثل دعوة للشباب والأجيال القادمة لبذل الجهود كافة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات.