موزة بنت مبارك: نظرة ثاقبة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، على أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عاماً للخمسين»، يترجم رؤية استشرافية خلاقة، ونظرة ثاقبة لاستشراف مستقبل الوطن خلال نصف قرن قادم، إذ تسعى قيادتنا الرشيدة من خلال هذا الإعلان إلى شحذ الهمم، وفتح آفاق الفكر والإبداع أمام أبناء وبنات الوطن، للمساهمة بجهدهم وعطائهم في رسم ملامح هذه المسيرة المباركة، مسيرة تمثل حلقة جديدة في سجل المجد لدولة الإمارات العربية، وهو مجد أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه من الآباء المؤسسين الذين بنوا دولة حديثة تأخذ بأسباب العلم والتقدم، وصولاً إلى النهضة الحضارية والازدهار الذي نراه اليوم في حياتنا اليومية وفي كل ميادين العمل والإنتاج.