مسلم بن حم: إنجازات غير مسبوقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: إن ‬إعلان ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬الدولة، ‬عام ‬2021 ‬في ‬دولة ‬الإمارات «‬عام ‬الخمسين»‬، ‬يشكل ‬فرصة ‬لتكثيف ‬الجهود ‬لتحقيق ‬رؤى ‬القيادة ‬وتجسيد ‬توجيهاتها ‬لتحتفي ‬الإمارات ‬بإنجازات ‬50 ‬عاماً ‬مضت ‬من ‬رحلة ‬الاتحاد، ‬وتطلق ‬مسيرة ‬الاستعداد ‬للخمسين ‬عاماً ‬المقبلة ‬بروح ‬الفريق ‬الواحد، ‬التي ‬غرسها ‬فينا ‬الوالد ‬المؤسس ‬المغفور ‬له ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان ‬«‬طيب الله ثراه».

وأضاف ابن حم، أن الإمارات حققت قفزات نوعية وإنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات محلياً، ورسخت مكانتها على الصعيد العالمي، وتستدعي مسؤوليتنا في عام الاستعداد للخمسين توحيد الجهود لنروي قصتنا للعالم، ونضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.