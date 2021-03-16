هزاع بن زايد: إنجازاتنا ترسخ الأمل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إنجازات الإمارات ترسخ الأمل في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه في «عام الخمسين» تتواصل مسيرة التنمية المجيدة، بخطى واثقة ورؤى طموحة، ويد ممدودة للعالم أجمع.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «في عام الخمسين تتواصل مسيرة التنمية المجيدة، بخطى واثقة ورؤى طموحة ويد ممدودة للعالم أجمع، تبدأ رحلة تكمل ما سبق، وتعد لمستقبل أزهى تتحقق فيه بإرادة أهل الإمارات وعزيمتهم، وبحماس شبابه وعلمهم، مزيد من الإنجازات التي ترسخ الأمل في المنطقة والعالم».