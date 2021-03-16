سهيل المزروعي: علامة فارقة

أبوظبي (وام)‏

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 «عام الخمسين»، يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولحظة فارقة في سعي دولة الإمارات للمضي قدماً نحو ريادة الإمارات عالمياً، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071.

ولفت معاليه إلى أن «عام الخمسين»، محطة مهمة لتأمل مسيرة البناء والتطوير والنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة منذ قيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين عام 1971 وبداية للخمسين عاماً المقبلة، بنهج استشرافي متفرد يواكب المتغيرات المتسارعة والظروف الاستثنائية العالمية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي أصبحت نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة في شتى المجالات.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، في تصريح له بهذه المناسبة: إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جاهزون لمواصلة مسيرة الإنجازات استناداً إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خلال الخمسين عاماً الماضية، وسوف نسخِّر طاقاتنا وجهودنا لمواصلة مسيرة التنمية، حيث لدينا خطط عمل واضحة لمختلف القطاعات «الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل» للخمسين عاماً المقبلة لمواصلة مسيرة الإنجازات.