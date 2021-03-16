أحمد الصايغ: نستذكر تاريخنا

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن إعلان 2021 عام الخمسين يمثل فرصة لنا جميعاً لنستذكر تاريخنا وإرثنا العظيم والتقدم والتطور الذي شهدته الإمارات بسواعد أبناء الوطن المخلصين والمقيمين الذين أسهموا في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه في تصريح له بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»: «إنني على يقين بأن هذه البداية نحو تحقيق طموحات وتطلعات أكبر يرسمها أبناء الوطن ليستكملوا من خلالها مسيرة الاتحاد التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسون والتي غرست في مجتمع الإمارات قيماً سامية، وعززت فيهم روح الفريق الواحد».