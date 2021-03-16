فارس المزروعي: فرص للإبداع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة يرسخ لمرحلة جديدة من الإنجازات المتفردة التي حققتها الدولة في مسيرتها التطويرية الشاملة ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير، وتحقيق إنجازات كبرى عبر غد أفضل ومستقبل مشرق لوطننا.

وأوضح معاليه، بأن الخمسين عاماً المقبلة ستكون، بإذن الله، عامرة بالخير عميقة في التأثير رائدة في الاهتمام بالإنسان نموذجية في التطوير والريادة.. فقد أثبتت الإمارات قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون بقيادة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك من خلال رؤى صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.