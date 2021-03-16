مطر الطاير: عام استثنائي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، عام 2021، (عام الخمسين)، سيكون بداية لنهضة تنموية جديدة تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، تجعلها في صدارة دول العالم في الخمسين سنة القادمة.

وقال: سيكون عام 2021، عاماً استثنائياً لاسيما أن الإمارات تحتفل فيه باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات للحدث الأبرز عالمياً، وهو معرض إكسبو دبي 2020، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة أكثر من 190 بلداً، فضلاً عن آلاف الشركات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية في جميع المجالات.