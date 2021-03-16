يوسف الشيباني: مواصلة العهد

دبي (الاتحاد)

قال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء «في هذا العام، تتوج الإمارات خمسين عاماً من الإنجازات، لتبدأ خمسين عاماً أخرى من النجاحات التي سنواصل عهدنا بأن نكون جزءاً منها عبر ترسيخ اسم الإمارات في مجال البحوث العلمية واستكشاف الفضاء على الساحة العالمية. فالخطوات التي اتخذتها الإمارات خلال السنوات الماضية، تمهد الطريق أمام دولتنا لتحقيق المزيد من التفوق والريادة عربياً وعالمياً في مجال تسخير تكنولوجيا الفضاء من أجل خدمة الإنسان، فقد أصبحنا أول دولة عربية وثالث دولة عالمية تصل إلى المريخ بفضل عزيمتنا وإصرارنا، وفي هذا النهج سنواصل من أجل 50 عاماً تنطوي على إنجازات فضائية وعلمية جديدة».

وأضاف الشيباني: «في هذا العام، نسترجع قصصاً وأحداثاً غرسها الآباء المؤسسون، ونمعن أكثر في قيم الماضي لنزيد اعتزازاً وفخراً بكل ما تم تحقيقه بأيدي أجدادنا. ونجدد العهد على بناء 50 عاماً قادمة تكون امتداداً للمجد الذي تركوه لنا».