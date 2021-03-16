اعتماد القائمة الأولى للدعم السكني في الشارقة

الشارقة ( الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق الأمان الأسري والاجتماعي، اعتمد المجلس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القائمة الأولى بالمستفيدين من تحول قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة لسنة 2021، والبالغ عددهم 61 مستفيداً بمبلغ وقدره 18 مليوناً و900 ألف درهم، توزعت على أغراض بناء جديد أو استكمال أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة. جاء ذلك، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير منظومة العمل، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية، وأبدى الأعضاء عدداً من الملاحظات حول المذكرة، ووجه المجلس الدائرة بتضمين هذه الملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً، وسيناقش فيها مشروع قانون بإعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.