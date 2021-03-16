توظيف 175 مواطناًً في بلديات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوظيف 1000 مواطن، خلال العام الجاري على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، بموازنة تقدر بـ 300 مليون درهم. تم اعتماد توظيف 175 وظيفة في مجال الرقابة والتفتيش الميداني في بلديات إمارة الشارقة. تستهدف فئة الذكور من حملة المؤهل الجامعي والثانوية العامة، بتكلفة مالية تقدر بـ 3.992.225 شهرياً، وتقدربـ 47.906.700 سنوياً ضمن التكلفة الإجمالية لموازنة الوظائف للعام 2021.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، تم اعتماد وظائف التفتيش، بعد التنسيق مع بلديات إمارة الشارقة، وحصر وتحديد احتياجاتها من الموظفين في وظائف الرقابة والتفتيش، والدرجات المالية المخصصة لهذه الوظائف.