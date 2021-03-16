عمار النعيمي: الإمارات حققت الريادة في التعليم

عجمان (وام)‏

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات حققت الريادة في المنظومة التعليمية والاستدامة في التعليم بفضل الاهتمام الكبير والمتنامي والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والتي تولي أهمية كبيرة لدور المعلم، وكل تقدير واحترام لما يبذله في إنجاز مهامه بكل اقتدار، وإكساب التعليم في دولة الإمارات خصوصية متميزة عن غيرها من الدول، وتخريج الأجيال القادرة على المشاركة في بناء وتطور والارتقاء بالوطن.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الحاكم مجموعة من المعلمين القدامى في إمارة عجمان.. وقال: إن المعلم يشكل عصب العملية التعليمية ومنطلقاً لأي تطور منشود نبحث عنه لتكرس مفاهيم ومبادئ عدة، وتوثق لمرحلة جديدة من العمل التعليمي والتربوي المتجانس الذي يتوافق مع آخر المستجدات العصرية والحراك الحاصل في قطاع التعليم في الدول المتقدمة، وبما يتسق مع المتطلبات الحضارية.

وأشاد سموه بدور وفضل الكادر التعليمي الذي كرس جهوده في سبيل الارتقاء بالتعليم، وبدور المعلمين الأوائل الذين أسسوا وعملوا بكل اقتدار وتميز للارتقاء بالمدرسة الإماراتية.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات الذين يولون كل مبادرة جديدة أثبتت فعاليتها وقدرتها على إحداث الفارق في مسيرة التعليم في الدولة كل الاهتمام، ما يسهم في تحقيق التميز في الميدان التربوي لإعداد جيل استثنائي واعد مزود بالمعرفة، ويسهم بفاعلية في بناء الاقتصاد المعرفي لتحقيق المراتب الأولى عالمياً.

وأعرب الحضور من المعلمين القدامي عن سعادتهم بلقاء سموه، وفي ختام اللقاء، كرم سموه المعلمين القدامي على ما قاموا به من عمل جليل في وضع الأسس السليمة التي ترقى بقدرات التربويين ودعم التعليم والميدان التربوي والتربويين وحفز المتميزين والممارسات التربوية المبدعة.