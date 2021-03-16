اللجنة القنصلية الإماراتية البريطانية في دورتها الثامنة

أبوظبي (وام)

عقدت أمس أعمال الدورة الثامنة للجنة القنصلية الإماراتية - البريطانية عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجنيفر أندرسون، مديرة قطاع الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والكومنويلث.

شارك في الاجتماع ممثلون عن إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة العدل والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة في الإمارات، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختصة في المملكة المتحدة.

ونقل فيصل لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل سعادته أمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع.

وأكد فيصل لطفي، خلال الاجتماع، حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا، وقال إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا شهدت نقلات نوعية منذ بداية جائحة «كوفيد- 19» العالمية، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو العالمي.

وأثنت جنيفر اندرسون على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية.

تفاهم

في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف تعاونها الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تم في 4 أبريل 2020 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب، الأمر الذي قدم تسهيلات لإجلاء الرعايا البريطانيين عبر مطارات دولة الإمارات في الظروف الاستثنائية.