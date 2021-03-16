«تريندز» يناقش خطته المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، كُلاً من الدكتور عارف سلطان الحمّادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة مريم المحمود نائب مدير أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، واللذين انضما مؤخراً إلى عضوية مجلس إدارة «تريندز»، الذي عقد اجتماعه لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز.

كما ناقش الاجتماع أدوات تحقيق الأهداف العامة التي يسعى «تريندز» لإنجازها، باعتباره مؤسسة مستقلة متعددة المهام، تعمل على تعزيز أنشطتها البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية عبر العديد من دول العالم. وتنطلق الخطة المستقبلية لـ«تريندز» من شعار «التمكين من خلال التميز»، والذي يعكس الطموح نحو مزيد من الإبداع والابتكار في جميع المخرجات البحثية والعلمية والتدريبية والاستشارية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وفي أعقاب الاجتماع، اصطحب الدكتور محمد عبدالله العلي الدكتور عارف سلطان الحمّادي والدكتورة مريم المحمود في جولة تعريفية، للتعرف على الإدارات الرئيسية والوحدات والأقسام المستحدثة في المركز. وأكد الدكتور العلي أن الخطة المستقبلية لـ «تريندز» تستهدف تعزيز الحضور العالمي والإسهام بفاعلية في حركة البحث العلمي، والبناء على ما تم إنجازه في هذا الشأن في تحقيق هذا الهدف.