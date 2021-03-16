«جمعية الصحفيين»: محمد بن زايد رجل التسامح والعطاء

دبي (الاتحاد)

هنأ مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحصوله على جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية 2021، من المجلس الاستشاري العلمي العالمي، عرفاناً دولياً لدعم سموه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتقديراً لما تقوم به الإمارات من دور ريادي في مجال تقديم المساعدات الطبية، ودعم المحتاجين حول العالم، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كورونا».

وأعربت الجمعية عن فخرها واعتزازها الكبير، بحرص واهتمام سموه على دعم ورعاية ومتابعة جهود الإغاثة والعمل الإنساني في كل بقاع العالم، مترجمة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في مساعدة الآخرين باختلاف أجناسهم وعقائدهم وبلدانهم.

وأكد محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فخر الأسرة الصحفية في الإمارات بالعطاء الإنساني العالمي وغير المحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رجل التسامح والعطاء والإنسانية، الذي يشهد له العالم بأسره، وهو عون المحتاجين وبلسم جراح المنكوبين، كما وصفه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.