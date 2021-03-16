برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس، الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة، بمشاركة معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي،

ومعالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد من المختصين والمهتمين بزراعة النخيل والابتكار الزراعي.

ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة خلال الحفل، أشار فيها إلى تقديره العظيم لمؤسس الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الذي يؤكد دائماً أهمية أن تكون دولة الإمارات نموذجاً وقدوة في الإسهام في كافة إنجازات التطور العلمي، وفي تحقيق التعاون والعمل المشترك، في كل ما يحقق النفع والمصلحة، لتحقيق هذه الرؤية الحكيمة التي تمثل امتداداً طبيعياً، للقيم والمبادئ التي أرساها مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

نهيان بن مبارك يلقي كلمته خلال الحفل (من المصدر)

كما توجه معاليه بوافر الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه القوي للجائزة، وذلك في إطار رؤيته الشاملة، وحرصه القوي، على أن تكون دولة الإمارات دائماً، في المقدمة والطليعة، في التعاون والعمل المشترك، مع الجميع - إن سموه يؤكد لنا دائماً، أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، هي أداة مهمة، تسهم في تحقيق الالتقاء والتعاون بين البشر، والعمل النافع والمهم، من أجل تحقيق الخير، والرخاء، للفرد، وللمجتمع.

وشكر معاليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على اهتمامه البالغ بالجائزة، وحرصه على توفير كل سُبل النجاح لها، وعلى أن تكون، دائماً وبالفعل، أداةً للتفاعل المثمر، بين المختصين والمهتمين بالابتكار الزراعي، بالإضافة إلى دعمه القوي، لمبادرات الجائزة، بتنظيم مهرجانات التمور العربية، في كل من مصر والسودان والأردن وموريتانيا وغيرها، حيث لم يقتصر النجاح على تنظيم المهرجانات، بل تعداه إلى تأهيل مصانع التمور وإنشاء الثلاجات المبردة ووضع استراتيجيات لتطوير التمور في تلك البلدان.

وأضاف معاليه أن الاحتفال، بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة، إنما هو تأكيد قوي، على التزامنا الكامل، في جائزة خليفة، على المضي قدماً، في الأخذ بالاستراتيجيات وخطط العمل، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ورعاية الشجرة المباركة - ننطلق في ذلك، من إدراك كامل، بأهمية هذا المسعى، في تحقيق الأمن الغذائي، وتأكيد التنمية المستدامة، وتعزيز التسامح والتعايش والمحبة والسلام، بين الناس، إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، هي جائزة وطنية الانتماء، عربية الأداء، عالمية الإطار، وهي فرصة استثنائية لتحفيز الابتكار الزراعي، تسعى في كل أنشطتها وفعالياتها، إلى تحقيق الخير، والنماء، والاستقرار.

إشادة دولية

أشاد معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في كلمته خلال حفل التكريم الافتراضي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الدولي. لما تملكه دولة الإمارات من بنية تحتية ومؤسسات متطورة وخبرة دولية وإرادة قوية ساهمت في النهوض بقطاع نخيل التمر من خلال مهرجانات التمور على المستوى العربي.

شو دونيو مدير عام لـ«الفاو» (من المصدر)

تكريم الفائزين

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، افتراضياً، الفائزين بالجائزة بدورتيها الثالثة عشرة 2021 والثانية عشرة 2020، وذلك على النحو التالي: عن فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة لعام 2021 فازت الدكتورة سارة سالون من دولة إسرائيل، كما فازت الدكتورة إكرام بليلو من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، عن عام 2020. وعن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة لعام 2021، فازت مؤسسة بوجبل لتحسين قطاع نخيل التمر من الجمهورية التونسية، مناصفة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة «ايكاردا»، كما فازت الجامعة الأميركية في بيروت عن عام 2020، وعن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي لعام 2021 فازت شركة طيبة للصناعات الهندسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مناصفة مع الدكتور عقيل هادي عبد الواحد من الجمهورية العراقية، كما فازت مؤسسة النخلي من الإمارات العربية المتحدة عن عام 2020، وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي لعام 2021 فاز الدكتور عبد الله محمد حاج محمد من المملكة الإسبانية، مناصفة مع الدكتور وليد عبد الغني كعكة من الجمهورية العربية السورية، كما فاز الدكتور كازو شينوزاكي من اليابان، مناصفة مع الدكتورة حسناء الحراق من المملكة المغربية عن عام 2020.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك الفائزين بجائزة المزارع المتميزة والمزارع المبتكر بدورتها الثالثة 2020، التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، حيث جاء التكريم على النحو التالي: عن فئة المزرعة الكبيرة فاز بالمركز الأول: المزارع عبد الله علي راشد عبد الله الحمودي، وفاز بالمركز الثاني: المزارع محمد أحمد سيف المزروعي. وعن فئة المزرعة فوق المتوسطة، فاز بالمركز الأول: المزارع سلطان أحمد غانم السويدي، وفاز بالمركز الثاني المزارع سعيد خليفة سيف محمد المزروعي وشركاؤه. وعن فئة المزرعة المتوسطة، فازت بالمركز الأول: الشيخة عهود فيصل عبد الله أحمد المعلا، وفي المركز الثاني فاز المزارع أحمد خليفة سيف محمد المزروعي وشركاؤه، أما فئة المزرعة الصغيرة، فقد فازت بالمركز الثاني حمامة حسين خليفة قريوش القبيسي.

نهيان بن مبارك في صورة جماعية مع أعضاء مجلس أمناء الجائزة بحضور عبدالله بلحيف النعيمي ومريم المهيري (من المصدر)

شخصيات مكرمة

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك عدداً من الشخصيات الوطنية والدولية التي ساهمت في خدمة وتطوير القطاع الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم، وهم: معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي عبد الله أمين الشرفاء، مستشار صاحب السمو حاكم عجمان، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى الأصرم، مدير عام سابق للمركز الوطني للبحث الزراعي، جمهورية تونس، بيتر دي ويت، جمهورية ناميبيا، والدكتور سمير الشاكر خبير دولي في زراعة النخيل وإنتاج التمور، جمهورية العراق.

«صواري منصور»

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك والحضور عرض أوبريت «صواري منصور»، تم التركيز فيه على جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وكيف انطلقت سفينة الخير والعطاء من الإمارات إلى الدول العربية الشقيقة، ثم تعود إلى أبوظبي لترد الجميل وتشكر سموه على ما حققه مهرجان التمور العربية في كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، حيث تمثل المهرجانات ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

4 مذكرات تفاهم

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومعالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التوقيع على 4 مذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الجائزة والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يساهم في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستويين العربي والدولي.

حيث وقعت الأمانة العامة للجائزة، ممثلةً بالأمين العام الدكتور عبد الوهاب زايد، بروتوكول تعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لتنظيم معرض أبوظبي الدولي للتمور 2021، وبروتوكول تعاون مع كل من وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ النسخة الثالثة من المهرجان الدولي للتمور الأردنية 2021، وبروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان لتنفيذ النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للتمور السودانية 2021، وبروتوكول تعاون مع وزارة التنمية الريفية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتنفيذ النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية 2021.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة: إن توقيع أربع مذكرات تفاهم خلال الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الثالثة عشرة 2021، يأتي ليؤكد المصداقية العالية التي حققتها الجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.