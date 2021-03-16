شراكة للاستثمار في الصحة والتغذية المدرسية بأفريقيا

دبي (وام)

أعلنت «دبي العطاء» - جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - و«برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة» أمس عن اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز برامج التغذية المدرسية في أفريقيا. تأتي الاتفاقية الاستراتيجية - التي تم الإعلان عنها على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» 2021 المنعقد في دبي - في إطار تجديد وتعزيز الشراكة طويلة المدى بين «برنامج الأغذية العالمي» و«دبي العطاء» وتركز على ضمان صحة ورفاهية الأجيال القادمة لتعزيز التعلم ورأس المال البشري.

وبموجب هذه الشراكة ستوفر «دبي العطاء» و«برنامج الأغذية العالمي» الدعم للاتحاد الأفريقي لتوسيع نطاق الصحة والتغذية المدرسية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية من خلال الارتقاء بالقدرات الفنية على مستوى القارة وتعزيز البحوث وذلك لتحسين جودة البرامج وفعاليتها.

وقال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء» وعضو مجلس إدارتها: لطالما أدت برامج التغذية المدرسية دوراً بارزاً في دعم المجتمعات المحرومة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية وذلك بسبب تأثيرها بعيد المدى.. وخلال فترة تفشي جائحة «كوفيد-19» على وجه الخصوص برزت تلك البرامج بوصفها عاملاً محورياً يمتد تأثيره على المجتمع ككل وإن شراكتنا الاستراتيجية مع «برنامج الأغذية العالمي» لتسريع استراتيجية البرنامج للتغذية المدرسية العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، تهدف إلى دعم الأطفال والفتيات في مسيرتهم التعليمية، مع تحقيق تأثير إيجابي يمتد إلى جوانب أخرى مثل النمو الاقتصادي وذلك من خلال خلق فرص جديدة لصقل المهارات والتوظيف وتعزيز مصادر الدخل وبالتالي أداء دور محوري في تكوين رأس المال البشري.

وقالت كارمن بوربانو مديرة قسم التغذية المدرسية لدى «برنامج الأغذية العالمي»: كان لدينا تصور رائع لتوسيع وانتشار شبكة الأمان الاجتماعي، فقد كانت التغذية المدرسية إحدى الأولويات المتنامية لعدد متزايد من الحكومات في أفريقيا ثم ظهر فيروس كورونا المستجد ليلغيها جميعاً ونحن بحاجة لشركاء مثل «دبي العطاء» الآن أكثر من أي وقت مضى لمواصلة دعم الحكومات من خلال برامج التغذية المدرسية وبإمكان «برنامج الأغذية العالمي» توفير المعرفة والأدلة والدعم الفني لمساعدة هذه البرامج على توسيع نطاق عملها - إلا أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا.

وبموجب هذه الاتفاقية ستدعم المساهمة الأولى، والتي تبلغ قيمتها 14.694.000 مليون درهم /‏‏‏4 ملايين دولار أميركي/‏‏‏ جدول أعمال التغذية المدرسية للاتحاد الأفريقي على مدى 3 سنوات وهي تهدف إلى إعادة برامج التغذية المدرسية الوطنية الى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي الجائحة. كما تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز عمل برامج التغذية المدرسية التي تعتمد على المنتجات المحلية التابعة للاتحاد الأفريقي ودعم التعاون بين أعضائه.