«كلنا الإمارات»: الأسرة أساس المجتمع السليم

أبوظبي ( الاتحاد)

أكد الدكتور سعيد بن هويمل العامري عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات، أن الأسرة هي الأساس في تكوين مجتمع سليم معافى قادر على بناء وطنه، والذود عنه ورفعته في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة وفرت الكثير من الدعم والحوافز لتشجيع الشباب على الزواج وبناء أسرة مستقرة، وأنه لا يوجد مبرر يدعو للعزوف عن الزواج خاصة بالنسبة للشباب الذي يتعلل بغلاء المهور، أو التركيز على الدراسة والتحصيل الأكاديمي، والإنشغال بالعمل أو الخوف من الفشل.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ملتقى (نبني أسرة ونحمي وطناً)، الذي تنظمه جمعية «كلنا الإمارات» عن طريق تقنية «الاتصال المرئي»، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين والخبراء بشؤون الأسرة والمجتمع.

وتطرقت هند العوضي الموجه التوعوي للمقبلين على الزواج في دائرة القضاء بأبوظبي، إلى الأسباب التي تؤدي إلى العزوف عن الزواج، سواء الأسباب المادية، مثل غلاء الأسعار وعدم تحمل تكاليف الزواج أم النفسية ومنها الخوف من الالتزام، والتفكك الأسري وحب العزلة، وطرحت لحلول العزوف عن الزواج من ناحية الأسرة، والتي تتوافر من خلال تربية الأبناء على تحمل المسؤولية، والعمل على تيسير أمور الزواج، وتطبيق الشريعة الإسلامية التي تحث عى الزواج.

كما تحدثت العوضي عن أهمية التنشئة الاجتماعية، من خلال تدريب الأفراد على أدوارهم المستقبلية ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وأشارت إلى تأثير المراحل الدراسية على بناء الأبناء وتعليمهم وزيادة الوعي لديهم، وعرضت إحصائيات عن أسباب العزوف عن الزواج، والتي جاء 74 بالمئة منها بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، وأشارت إلى أن دولة الإمارات سجلت 5901 عقد زواج، خلال 6 أشهر، منها 600 عقد زواج في يونيو الماضي.

وأوضحت شيخة الزحمي، اختصاصية العلاقات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، أن العلاقة بين الزوجين لها انعكاس كبير على الصحة النفسية عند الأبناء، وأشارت إلى أن عدم التوافق بين الزوجين وحالات النزاع بين الأزواج من العوامل المؤثرة سلباً على الصحة النفسية والعقلية للأبناء، وتشكيل اتجاهاتهم وسلوكهم الزواجي مستقبلاً، من حيث التردد والخوف من اتخاذ قرار الزواج والتأخر فيه.