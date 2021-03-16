أحمد الحمادي.. خبير الأمراض المعدية

منى الحمودي (أبوظبي)

يعد استشاري الأمراض المعدية والأمراض الباطنية الدكتور أحمد عبدالكريم الحمادي، الطبيب الوحيد في الدولة الحاصل على تخصص الأمراض المعدية لمرضى زراعة الأعضاء ونخاع العظم، ليسجل بذلك تميزاً لأطباء الإمارات الذين يحرصون على التميز والتفرد في مجالاتهم.

ويعمل الدكتور أحمد الحمادي حالياً طبيباً استشارياً في مستشفى توام في العين، وأستاذاً مساعداً في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عمله كباحث رئيسي لأبحاث اللقاح الروسي «سبوتنك» في دولة الإمارات، والمشرف على دراسة المرحلة الثالثة لتقييم اللقاح وسلامته.

وهو خريج كلية الطب والعلوم الصحية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2009، وأتم امتحانات الرخصة الطبية الأميركية USMLE عام 2012، والتحق في نفس العام بمستشفى «سانت فنسنت» التابع لكلية الطب بجامعة «ماساشوستس»، وحصل على البورد الأميركي في الأمراض الباطنية عام 2015.

وتم اختيار الدكتور الحمادي كأفضل المتقدمين من الأطباء في برنامج الزمالة للأمراض المعدية والمناعة بجامعة «ماساشويتس» الأميركية عام 2015 لمدة عام حتى 2016، ليكمل بعدها برنامج الزمالة والتخصص في كلية الطب بجامعة «تكساس» في هيوستن، ليحصل على البورد الأميركي في الأمراض المعدية عام 2017.

كما حصل على البورد الطبي من ولاية تكساس في زمالة الأمراض المعدية المتقدمة – المسار البحثي والأكاديمي – عام 2018، والأمراض المعدية لمرضى زراعة الأعضاء ونخاع العظم عام 2019 من كلية الطب بجامعة «تكساس» في هيوستن ومستشفى أم دي أندرسون للسرطان في هيوستن بولاية تكساس. إضافة إلى ذلك، حصل على الدبلوم الطبي في الأمراض الاستوائية عام 2018 من كلية الطب بجامعة بيلر Baylor في هيوستن، ومخول للحصول على البورد الأميركي في الأمراض الاستوائية.

ويتولى الدكتور أحمد الحمادي حالياً مهمة نائب رئيس اللجنة الطبية لدراسات أبحاث «كوفيد-19» العلاجية في دولة الإمارات، وعضو في اللجنة الوطنية لعلاج «كوفيد-19» واللجنة الوطنية لتقصي ومتابعة مقاومة البكتيريا، واللجنة الوطنية لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة. كما له عضوية في العديد من المنظمات والجمعيات الطبية الدولية مثل المنظمة الأميركية للأمراض المعدية، المنظمة الأميركية لزراعة الأعضاء، الكلية الأميركية للأمراض الباطنية، الجمعية الأميركية الطبية، الجمعية الطبية لولايتي ماساشوستس وتكساس.

جوائز

في مجال الجوائز والتكريمات، حصل الدكتور أحمد الحمادي على العديد الجوائز المحلية والدولية، منها درجة الامتياز وأفضل طالب فئة الذكور في السنة الأولى بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة 2003-2004، جائزة رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة لأفضل الأبحاث في الجامعة عام 2007، جائزة تميز من جامعة هارفارد الطبية في دبي كأفضل طالب في مجال البحوث الطبية في الشرق الأوسط عام 2008، جائزة المنظمة الأميركية للأمراض المعدية لأفضل الأبحاث الطبية عام 2018 في سان فرانسسكو، وجائزة أفضل طبيب زميل في كلية الطب بجامعة تكساس في هيوستن عام 2017 وعام 2018.

ويطمح الدكتور أحمد الحمادي الذي يمتلك العديد من المؤلفات والمقالات الطبية، إلى تحقيق أفضل رعاية طبية ممكنة في الإمارات، حتى تصبح وجهة طبية دولية تستقطب المرضى من شتى بقاع الأرض، ووضع اسمها على خريطة الأبحاث العالمية في المجال العلمي والأبحاث الطبية.