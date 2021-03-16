برعاية الشيخة فاطمة.. مهرجان «الصحة واللياقة 10» يبدأ غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اليوم الأربعاء «17 مارس» الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021، التي تستمر فعالياتها لمدة أربعة أيام، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، حيث تتواصل الفعاليات إلكترونياً؛ متضمنة نخبة جديدة من الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين. وقال الدكتور مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المركز يعمل من خلال المهرجان على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، باستحداث مختلف الأساليب والمبادرات اللازمة لتمكين الطلبة وأبناء المجتمع وكافة الأجيال، من التفاعل الإيجابي مع المسارات الصحية والحياتية المتخصصة والجديدة في المجتمع، التي تم التأكد من جدواها، بما ينسجم مع جهود الدولة لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.

ولفت إلى أن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار «الوقاية خير من العلاج»، بهدف استحداث فعاليات تعمل على تطوير وتنمية الممارسات الصحية لأبناء المجتمع، بالتعاون مع نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الخبرات.