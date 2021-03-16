بلدية الظفرة تشدد على الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة لعمال الشركات في مدينة ليوا وعدد من مدن المنطقة للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كوفيد- 19»، في إطار حرصها على تفعيل المسؤولية المجتمعية، والمحافظة على الصحة والسلامة.

وحرصت بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ عدد من الحملات التوعوية والوقائية خلال جائحة كورونا، والتي غطت أغلب القطاعات والمناطق في منطقة الظفرة، وتضمنت برامج لتوعية العمال في شركات المقاولات العاملة في مختلف مشاريع مدن المنطقة، وكذلك ملاك العزب والمزارع والعاملين فيها، والتأكيد على ضرورة المحافظة على النظافة والمظهر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توعية العاملين في المحلات التجارية والصيدليات، وتوعية رواد الصالات الرياضية، والعاملين فيها. كما شملت حملات التوعية أيضاً زوار الحدائق العامة والشواطئ، للتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.