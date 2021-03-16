«طوارئ رأس الخيمة» يمنع خيام الإفطار الجماعي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة - قائد عام الشرطة، حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تم اعتماد تطبيقها في الإمارة، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، للوقاية من انتقال وانتشار عدوى فيروس كوفيد - 19. حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال الشهر، تمثلت في منع إنشاء خيام إفطار الصائم أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية، مع منع توزيع وجبات إفطار الصائم أمام المنازل، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة، أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم.

وفي ذات الجانب، ناشد منذر بن شكر الزعابي عضو فريق والأزمات والكوارث المحلّي بإمارة رأس الخيمة – مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أصحاب المطاعم ضرورة الحرص على اتباع أقصى درجات الوقاية، وإعداد الوجبات وفق أعلى درجات النظافة والصحة العامة، من قِبَلِ مُعدّي ومقدمي الوجبات، مع التأكد من سلامتهم وصحتهم. وقال يجب أن يتم وضع وجبات الطعام في صناديق أو أكياس وإغلاقها بإحكام، مضيفاً بأنه يمنع منعاً باتاً توزيع وجبات إفطار الصائم داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيع وجبات الإفطار على مجمعات العمالة السكنية، من خلال التنسيق بين المطاعم، وإدارة سكن العُمّال في المنطقة. وذكر أنه يقتصر البيع في المطاعم على الوجبات العادية للجمهور باتباع أقصى درجات الإحترازية والوقائية، والتأكد من لبس الكمامات والقُفّازات لمقدمي الخدمة، مع عدم السماح بالتجمعات قبل أخذ الوجبات من قِبَلِ المستفيدين، وكذلك بعد أخذ الوجبات، مع ضرورة ضمان ترك مسافة 2 متر بين كل شخص والآخر، والتقيّد التام بلبس الكمامات الواقية. وأكد أنه في حال عدم التزام المطاعم أو المحسنين بهذه الشروط، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، سوف يتم مخالفتهم حفاظاً على أمن وسلامة صحة ووقاية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19. وأشاد بالجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وتحقيق هدف الوصول إلى مجتمع آمن متعافي تماماً من هذه الجائحة من دون أمراض أو خسائر في الأرواح.