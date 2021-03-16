الحوادث المرورية الجسيمة تنخفض 44٪ بعجمان

عجمان (وام)

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق، والتي أثمرت عن خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 44% خلال عام 2020، وتحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لمؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2020.

جاء ذلك خلال جولته التفتيشية الافتراضية على إدارة المرور والدوريات عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل، ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث. وبدأ قائد عام شرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، وأشاد بجهودهم المتميزة التي أثمرت بتحقيق جميع المؤشرات بنسب متميزة وصلت إلى 182% في مؤشر عدد الحوادث على الطريق لكل 10 آلاف مركبة.