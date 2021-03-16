حملة تفتيشية على عربات الأغذية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة، حملة تفتيشية على المطاعم المتنقلة وعربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة في منطقة شاطئ جزيرة الحديريات، للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

رافق الحملة التفتيشية مختبر الأغذية المتنقل، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث تم أخذ عينات عشوائية من الأطعمة والمشروبات التي تقدمها هذه المطاعم المتنقلة، وذلك لفحصها والتحقق من مدى سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

وقال الدكتور محمد الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في «الهيئة»، إن الحملة التفتيشية الحالية تمثل نقلة نوعية لضمان التحقق السريع والفوري من سلامة الأغذية المعدة في هذه المنشآت، حيث تمت الاستفادة من المختبر المتنقل لفحص عينات عشوائية من الأغذية بشكل فوري.ودعا الجمهور للتواصل مع «الهيئة»، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي.

وقال محمد المنصوري مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: إن المختبر المتحرك يوفر أهم الفحوص لأنواع الأغذية الجاهزة للأكل، دعماً لشركائنا الاستراتيجيين من الجهات الرقابية.

فحص مخبري

يحرص المجلس من خلال مختبر الفحص المركزي، على توفير خدمات الفحص المخبري وتقييم المطابقة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، من خلال خدماته للجهات التنظيمية والرقابية والقطاع الصناعي في مجالات عدة، مثل فحوص السلامة والجودة للمنتجات الغذائية والمياه والمشروبات والفحوص البيئية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية ومواد البناء، كما يخدم المختبر المركزي شركاءه من الجهات الحكومية والقطاع الصناعي من خلال خدمات البحث العلمي والاستشارات، وخدمات التدريب التخصصي وإصدار شهادات المطابقة.