7 آلاف حالة لـ«الدعم الاجتماعي» بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعاملت مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مع 6 آلاف و825 قضية وحالات اجتماعية، شملت خلافات أسرية، وجنوحا، ومعاكسات، وغيرها بعد توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم النصائح والتوعية للأفراد لتجنب السلوكيات السلبية، وإحلال الوئام، خلال عام 2020.

وأوضح العميد سعيد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، أن المراكز تتعامل مع أكثر من 30 نوعاً من مختلف القضايا والحالات الاجتماعية الواقعة ضمن اختصاصاتها والمتعلقة بتعزيز الأمن المجتمعي والأسري قبل الوصول إلى الجهات التنفيذية والقضائية عبر مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة أو الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

وأشار إلى أن المراكز تتولى الرد على الاستشارات الهاتفية على أيدي مختصيها الاجتماعيين المتمرسين والمدربين في علوم النفس والاجتماع والقانون، ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز البيئة المجتمعية للاستقرار الأسري.