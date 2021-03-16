محمد المري: بداية جديدة لمستقبل أهدافه واضحة

دبي (الاتحاد)

قال اللواء، محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن «ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، من إنجازات منذ تأسيسها وحتى اليوم، كان بفضل الجهود العظيمة التي قامت بها قيادتنا الحكيمة».

وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» سيكون بداية جديدة لمستقبل باتت أهدافه واضحة، وطموحاته كبيرة تتجاوز حدود المستحيل، مشيراً إلى أن إعلان العام الجاري عام الخمسين، هو دعوة لأبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين الذين أرسوا القواعد القوية لدولة أبهرت العالم، بما حققته من نهضة حضارية شاملة، وبما وفرته لمواطنيها والمُقيمين بها من عزّة وكرامة وشموخ.

وقال: «اليوم علينا جميعاً العمل يداً بيد من أجل مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار في الدولة، لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في المجالات كافة».



