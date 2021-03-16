العويس: حملة التطعيم ضد كورونا حققت هدفها المعلن مؤخراً

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الثلاثاء، أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حققت هدفها الذي أعلنت عنه مؤخراً بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات.

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وأضاف العويس، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات مرض كوفيد-19 في الدولة، أنه تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح «نقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مراكز طبية في مناطق الدولة».