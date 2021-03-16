محمد بن راشد: 50 عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أن عام الخمسين، عام احتفاء بخمسين عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «عام الخمسين.. عام احتفاء بخمسين عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول.. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة.. وأنبل رحلة لبناء الإنسان.. وهو أيضاً عام استعداد لخمسين قادمة.. خمسين عامرة بالخير.. عميقة في التأثير.. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم».