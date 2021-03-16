محاكمة شاب بتهمة غسل الأموال

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت محكمة النقض أبوظبي حكم الاستئناف في قضية شاب متهم في جريمة غسل أموال، وحددت جلسة لنظر الموضوع مع إعلان كافة أطراف الدعوى، مع رد مبلغ التأمين.

وتدور حيثيات القضية في قيام النيابة العامة باتهام شاب، ارتكب جريمة غسل أموال وذلك نظير إخفائه لمصدر الأموال وتحويلها إلى خارج الدولة، وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف عدم مشروعيتها، ومزاولة مهنة نشاط اقتصادي في مهنة الصرافة من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، مطالبة معاقبته وفقاً لمواد القانون في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.