«تويتر» يحتفي بـ50 عاماً من تحقيق الأحلام في الإمارات

سيطرت مشاعر الفرحة على جمهور موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات، حيث ينطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أعلن عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» وذلك احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة.

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ويصاحب هذا الإعلان إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدّة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، التي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة، وممثلو مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.

وشهد وسم "#عام_الخمسين" آلاف التغريدات التي عبرت عن مشاعر الحب والولاء التي يكنها كافة أبناء الوطن لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باني نهضة دولة الإمارات، متمنين له موفور الصحة والعافية، وأن يبقى ذخراً للوطن، في تغريدات جسّدت مشاعر عفوية صادقة تعكس التلاحم الحميم، بين القيادة والشعب.



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وأشاد المغرودن بمسيرة البناء في الدولة التي اعتبرها البعض نموذجاً للمنطقة والعالم.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، «عام الخمسين.. عام احتفاء بخمسين عاماً شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول.. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة.. وأنبل رحلة لبناء الإنسان.. وهو أيضاً عام استعداد لخمسين قادمة.. خمسين عامرة بالخير.. عميقة في التأثير.. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «بمناسبة عام الخمسين.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائية، ونبدأ مرحلة جديدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعين ونمد أیدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه».

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي "50 عاماً من بناء الآمال وتحقيق الأحلام".

وغردت معالي نورة الكعبي "قصة الإمارات. وطنٌ للجميع.. وجميعنا لهُ بلاد تكبر أحلامنا فيها، وتكبر هي فينا".

ونشر المغردون صوراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عبر الوسم محملة بعبارات الولاء والمحبة للوطن وقادته.



