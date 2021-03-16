محمد بن زايد: عام الخمسين.. بداية مرحلة جديدة تعانق طموحاتنا فيها السماء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن عام الخمسین عام نبدأ فيه مرحلة جدیدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بمناسبة عام الخمسين.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائية، ونبدأ مرحلة جديدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعين ونمد أیدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه».