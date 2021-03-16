أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن عام الخمسین عام نبدأ فيه مرحلة جدیدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بمناسبة عام الخمسين.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائية، ونبدأ مرحلة جديدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعين ونمد أیدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه».
بمناسبة #عام_الخمسین.. نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة، ونبدأ مرحلة جدیدة،— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 16, 2021
تعانق طموحاتنا فیها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا
أقوى، شعبنا مصدر قوتنا، ونرحب بالمبدعین ونمد ایدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه. pic.twitter.com/kS7OY9Rmoy