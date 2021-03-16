192 طلباً لمعالجة وتسوية ديون مواطنين متوفين بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، عن استقبالها لـ 192 طلباً لمعالجة وتسوية سداد الديون المعسرة للمواطنين المتوفين، وذلك بالتنسيق مع أسرهم والمحكمة الشرعية المختصة - منذ تكليفها متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين بالإمارة عام 2012م.

وتقدم خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوجيهات سموه الدائمة بسداد الديون المعسرة لمواطني إمارة الشارقة المتوفين من خلال لجنة معالجة الديون في إمارة الشارقة. وأوضح أن لجنة معالجة الديون قامت بسداد 112,907,021.99 مليون درهم وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، بحكم اختصاص الدائرة في متابعة شؤون ذوي المواطنين المتوفين، والوقوف على مديونيات متوفيهم والعمل على تسويتها من خلال حصر هذه الديون بالتعاون مع المحكمة، ومن ثم التواصل مع الدائنين.