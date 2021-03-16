قرقاش: تكريم الإمارات لأبنائها من شيم وخصال قيادتنا الكريمة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي، أن تقاليد الإمارات في تكريم أبنائها من شيم وخصال قيادتنا الكريمة.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "كل الشكر والمحبة إلى أخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وإلى كل منسوبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي على حفل التكريم المؤثر النابع من القلب".

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وأضاف "تقاليد الإمارات في تكريم أبنائها من شيم وخصال قيادتنا الكريمة. وعملنا المخلص مجتمعين يجدد الأداء والعطاء لرفعة وطننا".