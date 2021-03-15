علي البلوشي: الثروة الأغلى

أبوظبي (الاتحاد)

قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: في يوم الطفل الإماراتي، علينا أن نذكر بكثير من الامتنان «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للاهتمام والرعاية التي توليهما للطفولة، ولدور سموها الملهم في الرعاية المميزة التي يحظى بها أطفالنا على امتداد الوطن.

كما أهنئ كل الأطفال على أرض الإمارات الغالية، أن منَّ الله عليهم بأن يكبروا في وطن ينظر إليهم بعين الأمل باعتبارهم ثروته الأغلى، وتحت ظل قيادة جعلت منهم محوراً رئيسياً لكافة خطط التنمية والتطوير في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: حرصت النيابة العامة في أبوظبي ممثلةً بنيابة الأسرة والطفل، على المشاركة بجهود المجتمع في هذا الإطار، وذلك وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، ببناء استراتيجية صناعة الغد، عبر المساهمة في تربية أطفال اليوم، وبناء وجدانهم وقيمهم المجتمعية على أساس من احترام القانون.