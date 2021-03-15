يوسف العبري: مبادرات نوعية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع اعتماد قانون حقوق الطفل في 15 مارس 2016، يعكس مدى التزام دولة الإمارات بحماية وصون ورعاية حقوق الأطفال وفق منظومة قانونية وتشريعية رائدة ومتكاملة تضمن التنشئة السليمة لأجيال المستقبل.

وثمن المستشار يوسف العبري، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للجهود المبذولة والمبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على حق الطفل في الرعاية والاهتمام وكل ما من شأنه ضمان حصوله على الحقوق الأسرية والتعليمية والاجتماعية التي كفلتها القوانين والتشريعات، لا سيما مع إطلاق برنامج اختصاصي حماية الطفل في أبوظبي، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لأداء مهامهم للتدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال.