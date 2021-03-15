«الصحة»: إعداد أجيال المستقبل نهج الإمارات

دبي (الاتحاد)

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في كلمة لها بالمناسبة:«يمثل يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية تعكس نهج دولة الإمارات التي أدركت منذ تأسيسها أهمية رعاية وتنمية أجيال المستقبل، من خلال التزامها بإعدادهم الإعداد السليم لمتابعة المسيرة الحضارية والتنموية التي تشهدها الإمارات في كافة مجالات الحياة، وذلك بفضل رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة التي تولي الطفولة محور رعايتها كثروة وطنية مستقبلية، من خلال تذليل كل التحديات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين وركيزة أساسية في مسيرة الدولة التنموية».

وأضافت:«يأتي الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام وسط إنجازات عالمية حققتها دولة الإمارات في مجال رعاية الطفل وحمايته، وذلك من خلال البيئة الآمنة التي تتمتع بها والقوانين التي سنتها لضمان حقوق الأطفال، مثل قانون حماية الطفل «وديمة» الذي يضمن للطفل كافة حقوقه الأسرية والصحية والتعليمية، حتى أصبحت الإمارات الدولة الأكثر أماناً للأطفال في العالم، وذلك بفضل الجهود الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».