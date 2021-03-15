نورة الكعبي تفتتح مختبر ريادة الأعمال بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات صباح أمس، معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، حيث افتتحت معاليها مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد، بحضور الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات بالإنابة والدكتور أحمد مراد - النائب المشارك لشؤون البحث العلمي، والدكتور عتيق المنصوري - مستشار الرئيس الأعلى وعدد من قيادات الجامعة.

واطلعت معالي نورة الكعبي على الاستديو التلفزيوني الأول من نوعه في مدينة العين، والتابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والمزود بأحدث التقنيات والبرامج بأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة لخدمة طلبة الإعلام وتنمية مهاراتهم. وزارت معاليها جناح كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي يتضمن لوحات فنية وخرائط تاريخية وكتباً نادرةً، ومقتطفات من أنشطة النادي الفرنسي.

كما قامت بزيارة لمعرض رسومات وصور أعمال طالبات النادي الكوري، بالإضافة إلى اطلاعها على مكتبة الجامعة.

وقدم فريق أوركسترا جامعة الإمارات عرضاً موسيقياً، خلال زيارة معالي الوزيرة.

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة عن سعادته بهذه الزيارة التي قامت بها معالي نورة الكعبي إلى الجامعة وتشريفها بافتتاح مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد.

وقال معاليه: إنه تم تدشين مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة

والاقتصاد، بجامعة الإمارات، انطلاقاً من رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2071، حيث تلتزم جامعة الإمارات بالمساهمة في بناء جيل يواكب مسيرة ريادة الأعمال والابتكار، لخلق فرص أفضل للشباب في ريادة الأعمال المؤسسية والتجارية في الخمسين القادمة، مع ترك بصمة في شتى مجالات الابتكار والتمكين.

وأضاف معاليه: كان إطلاق مسار ريادة الأعمال من قبل كلية الإدارة والاقتصاد خطوة جوهرية في دفع عجلة التقدم والقيادة للطلبة في الابتكار وريادة الأعمال؛ حيث تلتزم الكلية بتأهيل كوادر شبابية مبتكرة في مسارات تتلاءم مع استراتيجية الجامعة، وتتناغم مع متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في مجال الابتكار، وذلك من خلال شراكاتها مع مؤسسات داخل الدولة وخارجها.