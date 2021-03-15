فتح باب التسجيل لاختبار «إمسات» في 4 مواد دراسية

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على منصة «تويتر» أمس، عن فتح المجال أمام طلبة الصف الثاني عشر للتسجيل في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» المقرر في 27 مارس في مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، بالإضافة إلى الرياضيات والفيزياء.

وتعقد جلسات الاختبار في 265 مركزاً على مستوى الدولة في مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس.

وأوضحت الوزارة أن جميع الطلبة سيصلهم إشعارات بفتح الاختبار عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

وكان قد تقدّم 30 ألف طالب وطالبة لاختبار الإمارات القياسي في مادتي الرياضيات والفيزياء في 13 فبراير الماضي.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر للدخول إلى الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة، وهي فئات: الطلبة الإماراتيون، والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية، وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

وتقيس هذه الاختبارات معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام، والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي. كما تعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل بالجامعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن افتتاح أول مركز تقييم لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» في منطقة رأس الخيمة، من ضمن 9 مراكز سيتم افتتاحها تدريجياً، وموزعة على 7 مناطق أخرى في الدولة وتتسع لـ6000 مقعد اختباري.

وأشارت أنه يجب توفير نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19 لأداء الاختبار في مركز الاختبار، وذلك لمدة أقصاها أسبوعان من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف (PCR)، على أن يتم توفير النتيجة عبر تطبيق «الحصن»، أو «صحة».

وحددت الوزارة مجموعة التعليمات الملزمة للطالب منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات، والحصول على تذكرة لكل اختبار حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة التذكرة قبل كل اختبار وقراءة كافة التعليمات الموجودة عليها، والتأكد من موقع مركز الاختبار والتاريخ والوقت. وعلى الطالب أن يتأكد من إحضار النسخة الأصلية للهوية الإماراتية والنسخة الورقية من تذكرة الاختبار، والتواجد في مركز الاختبار قبل موعد الاختبار بـ 15 دقيقة على الأقل، والإجابة عن جميع فقرات الاختبار.