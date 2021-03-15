جامعة أبوظبي تنظم المسابقة الوطنية للرياضيات «افتراضياًً»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي الدورة الثامنة من المسابقة الوطنية للرياضيات افتراضياً، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون 400 مدرسة من مختلف أنحاء الإمارات، تنافسوا على المراكز الثلاثة الأولى.

وقال البروفيسور توماس هوكستيتلر، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: «استطاعت جامعة أبوظبي أن ترسخ مكانتها منصة إبداعية تشجع الطلبة على حث مهاراتهم وقدراتهم الفكرية، حيث تركز على توفير الموارد اللازمة للأجيال الشابة لمنحهم الشجاعة والثقة الكافية لدخول سوق العمل.

وبعد منافسة قوية بين أكثر من 500 طالب في الجولة الأولى، تأهل 20 طالباً إلى الجولة الثانية والأخيرة من المسابقة. وحصلت مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي على المركز الأول، فيما حصلت المدرسة الآسيوية الدولية في الرويس على المركزين الثاني والثالث. وحصل الفائزون على قسائم «آبل ستور» بقيمة تراوحت ما بين 2000 و5000 درهم يمكن إنفاقها في أي من متاجر «آبل ستور» في الإمارات.