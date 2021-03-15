«جود» تستهدف 110 ملايين درهم

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن مستهدفات ومخصصات مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، والتي تشمل شهري شعبان ورمضان المبارك.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحملة كافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس، بمقر بيت الحكمة بالشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي:

إن الحملة الرمضانية تعد بمثابة الحملة الأم لدعم سائر حملات ومشاريع الجمعية على مدار العام، وتراهن على عطاء أهل الخير وسفراء البسمة في التبرع، ووضع زكاة أموالهم لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب.

وأضاف أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية «جود»، وضعت خططاً لتحقيق مستهدفات بقيمة 110 ملايين درهم.

وكشف عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، عن أن «جود» تستهدف تحقيق إيرادات ودعم مادي مباشر من تبرعات بـ 110 ملايين درهم، بينما تم وضع مخصصات لتنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات الحملة طيلة شهر رمضان بتكلفة 60.4 مليون درهم، بواقع توزيع مليون وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة بتكلفة 15 مليون درهم، وتوصيل مستحقات السلة الغذائية إلى 25 ألف مستفيد بتكلفة 3.2 مليون درهم.

وقال: ركزنا على رفع مخصصات زكاة المال إلى 8 ملايين درهم بحد استفادة يصل إلى 20 ألف مستفيد، كما نستهدف توزيع 150 ألف زكاة فطر لصالح 15 ألف أسرة بتكلفة 3 ملايين درهم، وكسوة العيد لصالح 5 آلاف مستفيد بتكلفة 1.2 مليون درهم.

وتابع: إن الحملة تضم مبادرات خيرية عدة، تستهدف 550 أسرة مستهدفة، وترتكز على برامج تفريج الكربة التي تنبثق منها مبادرات مخصصة للمتعثرين في سداد الرسوم الإيجارية، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، وكذلك المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية وعلاج المرضى، بتكلفة 7.5 مليون درهم.

وأضاف أن اللجنة استهدفت إطلاق حزمة من المشاريع الخيرية في البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية، بمخصصات مالية تبلغ 23.5 مليون درهم، ومن المقرر أن تتضمن تدشين 5 حملات إغاثية لعلاج المصابين بأمراض قلبية، من خلال حملة «القلوب الصغيرة» بتكلفة 2.4 مليون درهم، والتي تستهدف تنفيذ 251 عملية قسطرة للأطفال، إلى جانب إنشاء 9 مدارس وفصول دراسية في المناطق التي تفتقر لتلك المشاريع، والتي تمثل عمراناً للمناطق النائية، ومن المقرر أن يتم بناء المدارس والفصول، التي تشكل دعماً مباشرة من الجمعية لمسيرة العلم والتعلم، ورفع المعاناة عن الطلاب في دول عدة.

وأضاف ابن خادم: كما نسعى ضمن أعمال الحملة إلى بناء 109 بيوت لإيواء الفقراء والأيتام، مع إنشاء القرى الخيرية المتكاملة لتوفير حياة كريمة تسهم في استقرار الفئات المستهدفة بتكلفة 8.7 مليون درهم، إلى جانب حفر 21 بئراً بتكلفة 2.4 مليون درهم لتوفير مياه الشرب في القرى النائية التي تعاني الجفاف وندرة الأمطار طوال العام، كما تعد الآبار وسيلة آمنة لسكان البلدان التي تجد مشقة بالغة في قطع مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة ومجازفة بالنفس في مواجهة الحيوانات المفترسة التي تسكن الأنهار، إلى جانب إنشاء 17 مسجداً بتكلفة 5.5 مليون درهم ضمن مشروع بناء المساجد.