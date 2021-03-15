«اجتماعية الاتحادي» تناقش «التلاحم الأسري»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة. وأوضح ضرار بالهول الفلاسي أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على نتائج الحلقات النقاشية التي عقدتها، والاستبيان الذي أعدته لاستطلاع رأي المجتمع بشأن الموضوع، وبحثت ملاحظات مختلف الجهات ذات الاختصاص في القضايا الأسرية، وخرجت بالعديد من التوصيات التي تساهم في تعزيز دور الأسرة في المجتمع، باعتبارها اللبنة الأساسية الأولى في النسيج الاجتماعي. وأضاف: إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محورين رئيسين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وقال بالهول الفلاسي، إن اللجنة ناقشت أهمية دور المرشد والمصلح الاجتماعي اللذين يؤديان دوراً مهماً في توعية وتوجيه الأسر حول طبيعة العلاقة الأسرية وحل الخلافات، مشدداً على ضرورة توفير الأشخاص المؤهلين للقيام بهذا العمل الاجتماعي الهام.