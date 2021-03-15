«دبي الإسلامي» يدعم مرضى الكلى في «خيرية الفجيرة»

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية، تلقيها دعماً مالياً من بنك دبي الإسلامي بقيمة مليون درهم لدعم مبادرة علاج «غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي».

وأشاد معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمبادرة التي تعكس الشراكة المثمرة في مجال العمل الخيري والإنساني، والجهود المستمرة التي يقوم بها البنك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى وذويهم.

كما أكدت إدارة البنك الحرص على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في الدولة، معربة عن أملها في مساهمة القطاع الخاص والمتبرعين في إنجاح المبادرات والمشروعات الخيرية.